Argo, Strada e Saveiro são campeões de vendas diretas: veja o ranking Picape teve mais de 7 mil unidades emplacadas e o hatch, mais de 6,4 mil unidades Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/04/2025 - 11h30 (Atualizado em 07/04/2025 - 11h30 ) twitter

O mercado de vendas diretas representa cerca de 30% do total do mercado nacional. Em março a Fiat Strada foi o veículo mais vendido para esse público com 7.002 unidades emplacadas. Logo atrás ficou o Argo, com 6.429 unidades negociadas. A Volkswagen Saveiro, que vem crescendo após a reestilização, teve 5.378 unidades comercializadas.

Com 4.776 unidades vendidas, o Renault Kwid ficou na quarta colocação, superando o Volkswagen Polo, segundo no ranking geral, com 4.512 unidades contabilizadas. Próximo dele ficou o Fiat Mobi, com 4.296 unidades licenciadas. O sétimo lugar ficou com o Hyundai HB20, com 3.512 unidades emplacadas.

O Chevrolet Onix Plus, que teve 2.906 unidades vendidas, ficou na oitava colocação, ultrapassando o Onix, com 2.787 unidades comercializadas. Fecha o top 10 o Volkswagen T-Cross, com 2.751 unidades licenciadas.

Top 10 veículos mais vendidos em março de 2025

1 - Fiat Strada – 7.002

2 - Fiat Argo – 6.429

3 - Volkswagen Saveiro – 5.378

4 - Renault Kwid – 4.776

5 - Volkswagen Polo – 4.512

6 - Fiat Mobi – 4.296

7 - Hyundai HB20 – 3.512

8 - Chevrolet Onix Plus – 2.906

9 - Chevrolet Onix – 2.787

10 - Volkswagen T-Cross – 2.751

