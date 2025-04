Como as marcas de carro já foram afetadas pelo tarifaço de Trump? Setor automotivo avalia impactos negativos com impostos majorados Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 10/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/04/2025 - 02h00 ) twitter

Embora tenha anunciado a suspensão de tarifas extras a 90 países, há uma grande indefinição a respeito do sistema tributário que afeta diretamente as montadoras em todo o mundo. O motivo? Depois da China, os Estados Unidos são o maior mercado consumidor de automóveis. Os últimos movimentos do presidente republicano foram na direção de suspender as anunciadas taxações mas o setor como um todo precisa de previsibilidade. O R7-Autos Carros conversou com três executivos de montadoras que falam em um momento de indefinição e preocupação quanto ao futuro do setor.

Marcas já afetadas

Marcas como a Jaguar Land Rover, Audi, Volkswagen e Porsche anunciaram uma suspensão temporária das exportações de carros da Europa para os Estados Unidos. Só a Audi tem cerca de 37 mil veículos em estoque e a ordem é de vendê-los mas nao haverão mais embarques até que a situação se resolva. Trump taxou em 25% os veículos importados vendidos nos Estados Unidos.

Até mesmo no Canadá, país vizinho aos Estados Unidos, uma fábrica da Stellantis (que congrega as marcas Jeep, Fiat, Peugeot e Citroën, além da RAM) já demitiu 900 pessoas.

Mas a maior preocupação é com as fábricas instaladas no México. Marcas como Nissan, RAM, Ford e Volkswagen tem grandes fábricas no México e a sobretaxação coloca em risco a capacidade produtiva do país.

Outras marcas como a Hyundai produzem boa parte dos veículos vendidos nos Estados Unidos na Coreia do Sul. Até agora a marca não emitiu um posicionamento sobre sua operação de exportações.

Como contraponto, até agora, a Volkswagen anunciou que pode mudar as linhas de produção de Chattanooga para fazer mais veículos nos EUA, assim como a General Motors e também a Stellantis. Mas executivos ouvidos em condição de reserva pelo R7 disseram que “as cadeias precisam de tempo para se adequarem. Ajustar e mudar a produção de um país para outro leva tempo e o setor trabalha com visão de longo prazo”.

Os Estados Unidos são bem hostis às marcas chinesas mas dentro da sobretaxação Trump anunciou que os produtos feitos na China irão pagar 124% de imposto de importação. Como muitos insumos são importados da China especialistas ainda avaliam estes impactos.

O Brasil pode ser afetado?

Os impactos da sobre taxação podem ter resultados negativos para o Brasil. Recebemos uma pequena parte da produção do México, alguns veículos de baixo volume dos Estados Unidos e também da Europa. Se o México tiver excedente marcas que atuam no Brasil podem ser mais agressivas comercialmente o que pode prejudicar a estratégia das montadoras com fábricas no Brasil.

