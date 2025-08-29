Corolla Cross e Polo são destaques entre os mais vendidos de agosto (dados parciais) Dados da Fenabrave mostram números positivos para a VW e Toyota Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/08/2025 - 19h00 (Atualizado em 29/08/2025 - 19h00 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 17.03.2025

Os dados parciais de venda divulgados pela Fenabrave consideram os veículos comercializados até o dia de ontem (28) mostra mudanças interessantes no ranking dos mais vendidos. O Polo seguiu mais uma vez à frente da Fiat Strada com 12.280 unidades enquanto a picape fechou com 10.983 unidades.

Fiat Strada Fiat/Divulgação

Impulsionado também pelo programa carro sustentável o Fiat Argo também chegou perto das 10.000 unidsdes o que não acontecia há muito tempo. Mas quem se deu bem de verdade foi o Toyota Corolla Cross. O modelo médio superou as 7.000 unidades ficando bem à frente do Jeep Compass com 4.015 unidades vendendo mais que HB20, Mobi e Creta.

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

O mesmo ocorreu com o T-Cross com 7.146 unidades, líder de segmento, mas perdendo força em relação ao mês anterior. O Creta ficou com 6.111 unidades.

‌



Confira os resultados parciais dos modelos mais vendidos no mercado brasileiro até o dia 28 de agosto de 2025.

‌



1º VW POLO 12.280

2º FIAT STRADA 10.983

‌



3º FIAT ARGO 9.327

4º TOYOTA COROLLA CROSS 7.178

5º VW T-CROSS 7.146

6º HYUNDAI HB20 6.714

7º FIAT MOBI 6.422

8º HYUNDAI CRETA 6.111

9º CHEVROLET ONIX 5.499

10º VW SAVEIRO 4.974

11º FIAT FASTBACK 4.742

12º CHEVROLET TRACKER 4.596

13º RENAULT KWID 4.565

14º CHEVROLET ONIX PLUS 4.331

15º NISSAN KICKS 4.293

16º VW NIVUS 4.189

17º FIAT PULSE 4.070

18º JEEP COMPASS 4.015

19º VW TERA 3.768

20º HONDA HR-V 3.668

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.