Corolla Cross e Polo são destaques entre os mais vendidos de agosto (dados parciais)
Dados da Fenabrave mostram números positivos para a VW e Toyota
Os dados parciais de venda divulgados pela Fenabrave consideram os veículos comercializados até o dia de ontem (28) mostra mudanças interessantes no ranking dos mais vendidos. O Polo seguiu mais uma vez à frente da Fiat Strada com 12.280 unidades enquanto a picape fechou com 10.983 unidades.
Impulsionado também pelo programa carro sustentável o Fiat Argo também chegou perto das 10.000 unidsdes o que não acontecia há muito tempo. Mas quem se deu bem de verdade foi o Toyota Corolla Cross. O modelo médio superou as 7.000 unidades ficando bem à frente do Jeep Compass com 4.015 unidades vendendo mais que HB20, Mobi e Creta.
O mesmo ocorreu com o T-Cross com 7.146 unidades, líder de segmento, mas perdendo força em relação ao mês anterior. O Creta ficou com 6.111 unidades.
Confira os resultados parciais dos modelos mais vendidos no mercado brasileiro até o dia 28 de agosto de 2025.
1º VW POLO 12.280
2º FIAT STRADA 10.983
3º FIAT ARGO 9.327
4º TOYOTA COROLLA CROSS 7.178
5º VW T-CROSS 7.146
6º HYUNDAI HB20 6.714
7º FIAT MOBI 6.422
8º HYUNDAI CRETA 6.111
9º CHEVROLET ONIX 5.499
10º VW SAVEIRO 4.974
11º FIAT FASTBACK 4.742
12º CHEVROLET TRACKER 4.596
13º RENAULT KWID 4.565
14º CHEVROLET ONIX PLUS 4.331
15º NISSAN KICKS 4.293
16º VW NIVUS 4.189
17º FIAT PULSE 4.070
18º JEEP COMPASS 4.015
19º VW TERA 3.768
20º HONDA HR-V 3.668
