Polo assume liderança parcial em agosto e Strada perde fôlego
Vendas do hatch são impulsionadas por desconto de IPI
Com números da Fenabrave disponíveis até 15/08, o Volkswagen Polo aparece na ponta do ranking nacional de emplacamentos, com 5.950 unidades, abrindo vantagem de quase 300 veículos sobre a Fiat Strada (5.672). A virada é significativa: no mesmo período de julho, a picape liderava com mais de 1,5 mil unidades à frente do segundo colocado.
Na disputa pelo pódio, o Fiat Argo (4.775) superou o Hyundai HB20 (4.747) e assumiu a terceira posição. O Toyota Corolla Cross aparece em 5º lugar, com 3.888 emplacamentos, e lidera entre os SUVs. Caso mantenha o ritmo, o modelo pode atingir novo recorde mensal. Já o VW T-Cross (3.464) segue pressionado pelo Hyundai Creta (3.211).
O Fiat Mobi, único modelo da lista abaixo dos R$ 70 mil, registrou 3.050 vendas e ficou à frente da VW Saveiro (2.590). Na sequência, aparecem o Fiat Fastback (2.518) e o Fiat Pulse (2.343), este último próximo ao top 10. A briga mais acirrada está no 12º lugar, onde Nissan Kicks (2.318) e Chevrolet Tracker (2.314) estão separados por apenas quatro unidades.
Entre os destaques negativos, o Chevrolet Onix aparece apenas em 15º (2.083), pressionado pelo estreante VW Tera (2.043). Nos SUVs médios, o Jeep Compass (1.807) mantém leve vantagem sobre o Caoa Chery Tiggo 7 (1.717).
Outro ponto de atenção é a presença do BYD Mini EV, único elétrico no top 25, com 1.471 unidades, superando inclusive modelos tradicionais a combustão.
Ranking dos carros mais vendidos
1º - VW Polo – 5.950
2º - Fiat Strada – 5.672
3º - Fiat Argo – 4.775
4º - Hyundai HB20 – 4.747
5º - Toyota Corolla Cross – 3.888
6º - VW T-Cross – 3.464
7º - Hyundai Creta – 3.211
8º - Fiat Mobi – 3.050
9º - VW Saveiro – 2.590
10º - Fiat Fastback – 2.518
11º - Fiat Pulse – 2.343
12º - Nissan Kicks – 2.318
13º - Chevrolet Tracker – 2.314
14º - VW Nivus – 2.270
15º - Chevrolet Onix – 2.083
16º - VW Tera – 2.043
17º - Honda HR-V – 1.990
18º - Renault Kwid – 1.957
19º - Toyota Hilux – 1.873
20º - Chevrolet Onix Plus – 1.815
