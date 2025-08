Guia de Compra: 12 SUVs compactos de até R$ 150 mil 12 modelos comparados para o consumidor tomar a melhor decisão de compra Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/08/2025 - 02h00 ) twitter

Veja os dados para escolher melhor o seu SUV Marcos Camargo Jr

O mercado de SUVs já representa 37% do total de carros vendidos no país. E a maioria deles são vendidos para o consumidor final e não para empresas e locadoras.

Há um grande universo de modelos compactos que confundem o consumidor com tantas escolhas. Por isso, o R7-Autos Carros colocou esses produtos lado a lado com pontos positivos e negativos para este comparativo.

Todos esses carros já foram testados pelo R7 para melhorar ainda mais a percepção de produto que o leitor encontra nesse artigo. Confira:

Marcos Camargo Jr. 29.11.2024 Marcos Camargo Jr. 29.11.2024

‌



1. Volkswagen T-Cross Sense

É o modelo mais vendido do país e selecionamos aqui a versão Sense de entrada, mas com câmbio automático. É espaçoso, especialmente no banco traseiro e tem motor robusto de 128cv de potência, um dos melhores da categoria.

• Motor: 1.0 TSI Flex, 3 cilindros

‌



• Potência: 128cv cv

• Torque: 20,4 kgfm

‌



• Câmbio: Automático de 6 marchas

• Porta-malas: 373 litros

• Comprimento: 4.199 mm

• Entre-eixos: 2.651 mm

• Preço: R$ 117.990

Chevrolet Tracker 2026 Marcos Camargo Jr 16.07.2025

2. Chevrolet Tracker LT

O Tracker acaba de receber novidades visuais e motor atualizado com injeção direta de 121cv. É bem espaçoso por dentro, com porta-malas maior que o Tracker, embora seja menor que o Volkswagen.

• Motor: 1.0 Turbo Flex, 3 cilindros

• Potência: 121cv

• Torque: 16,8 kgfm

• Câmbio: Automático de 6 marchas

• Porta-malas: 393 litros

• Comprimento: 4.270 mm

• Entre-eixos: 2.570 mm

• Preço: R$ 132.390

Nissan Kicks Play Marcos Camargo Jr. 04.02.2025

3. Nissan Kicks Play

A versão de entrada do Kicks tem visual bem conhecido e já antigo, mas traz bom porta malas e motor quatro cilindros aspirado de vida longa e manutenção baixa. Corre o risco de ser descontinuado tao logo o novo Kicks comece a vender mais.

• Motor: 1.6 16V Flex, 4 cilindros

• Potência: 113 cv

• Torque: 15,3 kgfm

• Câmbio: CVT

• Porta-malas: 432 litros

• Comprimento: 4.313 mm

• Entre-eixos: 2.610 mm

• Preço: R$ 119.990

Hyundai Creta Limited 2026 Marcos Camargo Jr 13.07.2025

4. Hyundai Creta Comfort

A versão de entrada do Creta já é bem equipada e traz design atualizado há alguns meses, sendo o único do mercado com cinco anos de garantia, o que é um diferencial.

• Motor: 1.0 Turbo Flex, 3 cilindros

• Potência: 120 cv

• Torque: 17,5 kgfm

• Câmbio: Automático de 6 marchas

• Porta-malas: 422 litros

• Comprimento: 4.315 mm

• Entre-eixos: 2.610 mm

• Preço: R$ 129.990

Caoa Chery Tiggo 5X e 8 ficaram mais baratos; veja preços Marcos Camargo Jr. 16.05.2023

5. Caoa Chery Tiggo 5X Pro

O Tiggo 5X tem boa relação de custo beneficio apesar do visual já antigo. Tem motor quatro cilindros robusto e flex, mas o porta-malas é pequeno. Apesar disso, tem farta lista de equipamentos.

• Motor: 1.5 turbo Flex, 4 cilindros

• Potência: 150 cv

• Torque: 21,4kgfm kgfm

• Câmbio: CVT

• Porta-malas: 340 litros

• Comprimento: 4.338 mm

• Entre-eixos: 2.630 mm

• Preço: R$ 134.990

Renault Kardian Marcos Camargo Jr. 03.06.2025

6. Renault Kardian

Há pouco mais de um ano no mercado, o Kardian vem engrenando nas vendas. É de uma categoria de compactos um pouco menores, mas tem ótimo espaço interno e nível de tecnologia com pacote ADAS, Multimídia de 10 polegadas e painel digital.

• Motor: 1.0 Turbo Flex, 3 cilindros

• Potência: 125 cv

• Torque: 20,4 kgfm

• Câmbio: Automático de 6 marchas

• Porta-malas: 358 litros

• Comprimento: 4.119 mm

• Entre-eixos: 2.605 mm

• Preço: R$ 112.790 chegando a R$ 135 mil

Volkswagen Tera Marcos Camargo Jr. 01.06.2025

7. Volkswagen Tera

O novo produto da Volkswagen é também um SUV mais compacto e concorrente do Kardian e Pulse. É menor no espaço interno, mas bem motor de 116cv com desempenho adequado e boa economia de combustível.

• Motor: 1.0 TSI Flex, 3 cilindros

• Potência: 116 cv

• Torque: 20,4 kgfm

• Câmbio: Automático de 6 marchas

• Porta-malas: 415 litros

• Comprimento: 4.155 mm

• Entre-eixos: 2.560 mm

• Preço: R$ 104.990 chegando a R$ 145 mil (Outfit)

Peugeot 2008 Marcos Camargo Jr. 19.03.2025

8. Peugeot 2008

O Peugeot 2008 chegou em nova geração há um ano com design atualizado e perfil refinado, além de motor turbo de 130cv, que é um dos melhores da categoria em desempenho. O espaço de passageiros é adequado, mas o porta-malas é bom e uma referência.

• Motor: 1.0 Turbo Flex, 3 cilindros

• Potência: 130 cv

• Torque: 20,4 kgfm

• Câmbio: Automático de 6 marchas

• Porta-malas: 434 litros

• Comprimento: 4.300 mm

• Entre-eixos: 2.605 mm

• Preço: R$ 119.990

Fastback 2026 Fiat/Divulgação

9. Fiat Fastback Turbo 200

O modelo da Fiat, que chegou agora a 150 mil unidades vendidas em três anos, se destaca pelo amplo porta-malas, ainda que não seja um dos melhores em espaço para os passageiros.

• Motor: 1.0 Turbo Flex, 3 cilindros

• Potência: 130 cv

• Torque: 20,4 kgfm

• Câmbio: CVT

• Porta-malas: 516 litros

• Comprimento: 4.408 mm

• Entre-eixos: 2.530 mm

• Preço: R$ 129.990

Fiat Pulse Drive Turbo Marcos Camargo Jr. 20.05.2025

10. Fiat Pulse Drive Turbo

O Pulse é o SUV mais contido no espaço, mas ainda vende muito bem e para quem não precisa de um porta malas tão grande pode satisfazer com seus 370 litros.

• Motor: 1.0 Turbo Flex, 3 cilindros

• Potência: 130 cv

• Torque: 20,4 kgfm

• Câmbio: CVT

• Porta-malas: 370 litros

• Comprimento: 4.099 mm

• Entre-eixos: 2.532 mm

• Preço: R$ 114.990

Volkswagen Nivus Sense 2026 Divulgação

11. Volkswagen Nivus Sense

A versão de entrada do Nivus faz sucesso nas concessionárias. Seu ponto positivo é também o motor de 128cv e também o porta-malas amplo com 415 litros. O visual também foi modificado há alguns meses.

• Motor: 1.0 TSI Flex, 3 cilindros

• Potência: 116 cv

• Torque: 20,4 kgfm

• Câmbio: Automático de 6 marchas

• Porta-malas: 415 litros

• Comprimento: 4.266 mm

• Entre-eixos: 2.566 mm

• Preço: R$ 121.990

Citroën Basalt Marcos Camargo Jr. 06.03.2025

12. Citroën Basalt

O Basalt já é o produto mais vendido da Citroën no Brasil. As versões automáticas têm o motor T200 da Stellantis de 130cv, carroceria ampla e porta-malas generoso. Porém, como crítica, seu acabamento é bem simplificado e o carro em si é pouco equipado em relação aos rivais.

• Motor: 1.0 T200 Flex, 3 cilindros

• Potência: 130cv

• Torque: 20,4 kgfm

• Câmbio: Automático CVT

• Porta-malas: 490 litros

• Comprimento: 4.340 mm

• Entre-eixos: 2.640 mm

• Preço: R$ 105.990

