Polo, Strada e T-Cross: veja os carros mais vendidos em maio de 2025 Com a força do Polo Track, compacto da VW teve mais de 11,9 mil unidades vendidas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/05/2025 - 06h00 (Atualizado em 31/05/2025 - 06h00 ) twitter

O mercado de carros novos vem crescendo em 2025 apesar das incertezas econômicas e do crédito mais caro com as recentes elevações da taxa Selic. O Volkswagen Polo foi o veículo mais vendido em dados prévios de vendas da Fenabrave (federação nacional dos distribuidores de veículos) de maio com 11.956 unidades emplacadas. Logo atrás ficou a Fiat Strada com 11.175 unidades negociadas, superando o terceiro colocado Volkswagen T-Cross com 8.753 unidades licenciadas. Veja o Top 10 veículos mais vendidos até o dia 28 de maio.

Na quarta posição se recuperando após meses de queda ficou o Hyundai HB20, que teve 8.472 unidades emplacadas. Já com 8.396 unidades contabilizadas, o Fiat Argo ficou na quinta colocação, superando o irmão de marca Mobi, que teve 6.030 unidades comercializadas. O sétimo lugar ficou com o Honda HR-V, que teve 5.840 unidades vendidas.

O Chevrolet Onix, que teve 5.660 unidades emplacadas, ficou na oitava colocação. Próximo dele ficou a Volkswagen Saveiro com 5.256 unidades. Fecha o ranking,o Toyota Corolla Cross com 5.128 unidades vendidas, superando mais uma vez o Jeep Compass, que teve 5.004 unidades contabilizadas.

Top 10 mais vendidos em maio de 2025

1 – Volkswagen Polo – 11.956

2 – Fiat Strada – 11.175

3 – Volkswagen T-Cross – 8.753

4 – Hyundai HB20 – 8.472

5 – Fiat Argo – 8.396

6 – Fiat Mobi – 6.030

7 – Honda HR-V – 5.840

8 – Chevrolet Onix – 5.660

9 – Volkswagen Saveiro – 5.256

10 – Toyota Corolla Cross – 5.128

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.