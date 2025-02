Reino Unido recupera vendas de carro em 2024: Volkswagen lidera Volkswagen emplacou 166 mil unidades enquanto a BMW ficou com 125 mil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/01/2025 - 21h00 (Atualizado em 27/01/2025 - 21h00 ) twitter

As vendas de veículos no Reino Unido cresceram 2,6% em 2024. Diferente da Europa (vale lembrar que o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia após o brexit em janeiro de 2020) o mercado que reúne Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda registrou 1.952.778 unidades vendidas. Os dados são da SMTT (Society of Motor Manufacturers and Traders), entidade que representa os fabricantes no mercado local.

Land Rover/Divulgação Land Rover/Divulgação

Os números foram os melhores desde 2019. Apesar da boa presença das marcas “da casa” como a Land Rover, a Volkswgen foi a líder de vendas e a Ford também cresceu.

BMW/Divulgação BMW/Divulgação

As vendas de elétricos já representam 21% no Reino Unido com 381,9 mil unidades vendidas neste segmento. Já as vendas de carros a combustão caíram 4,4% e somaram 1 milhão de unidades.

Land Rover/Divulgação Land Rover/Divulgação

A Volkswagen emplacou 166 mil unidades enquanto a BMW ficou com 125 mil. A Audi veio bem perto com 122 mil unidades e a Kia registrou 112 mil. A Ford principalmente com o Kuga e também o Focus cresceu e teve 109,9 mil unidades vendidas e a Mercedes-Benz teve 102 mil unidades. Toyota, Nissan e Hyundai ficaram bem próximas dos 5% de share no Reino Unido, confira as marcas mais vendidas e também o market share de cada uma em 2024

1º VOLKSWAGEN 166.304 8,5%

2º BMW 125.265 6,4%

3º AUDI 122.431 6,3%

4º KIA 112.252 5,7%

5º FORD 109.955 5,6%

6º MERCEDES-BENZ 102.757 5,3%

7º TOYOTA 101.444 5,2%

8º NISSAN 100.446 5,1%

9º HYUNDAI 91.808 4,7%

10º MG 81.536 4,2%

11º VAUXHALL 78.895 4,0%

12º SKODA 78.601 4,0%

13º PEUGEOT 68.905 3,5%

14º VOLVO 66.408 3,4%

15º LAND ROVER 61.290 3,1%

