Stellantis aumenta produção e exportações no primeiro semestre de 2025 Fiat, Jeep, RAM, Peugeot e Citroën produzidos no país são exportados para a região em quantidade recorde Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/08/2025 - 17h00 (Atualizado em 03/08/2025 - 17h00 )

A Stellantis, grupo que reúne as marcas Fiat, Jeep, RAM, Peugeot e Citroën no Brasil, produziu 403.711 veículos no Brasil entre janeiro e junho de 2025, o que representa um crescimento de 18% em relação ao mesmo período de 2024. As exportações no semestre somaram 87.732 unidades, avanço de 93%, registrando o melhor desempenho exportador do grupo em quatro anos de atividade.

Iminente finalização do modelo híbrido leve pode levar a um desemprego em massa na fábrica de Mirafiori Fiat/Divulgação

A Fiat Strada foi o modelo mais exportado no período, com 20.180 unidades embarcadas, alta de 118% sobre o primeiro semestre de 2024. Outros destaques foram o Jeep Compass, com 8.827 unidades exportadas, e o Citroën Aircross, com 5.647 unidades.

Produção da Fiat em Betim: Strada foi o veículo mais vendido no mês com 14.000 unidades comercializadas

O Polo Automotivo de Betim (MG) foi responsável por 248.935 veículos produzidos no semestre, aumento de 16%, e liderou as exportações com 43.357 unidades, alta de 107%. A planta também superou, em junho, a marca de 2,3 milhões de motores Firefly e 1,8 milhão de motores GSE Turbo produzidos desde o início das operações.

Pólo de Goiana concentra produção de veículos das marcas Jeep, Ram e Fiat De Zero a Cem - Carros

Já o Polo de Goiana (PE) que concentra a producao de veículos de maior porte e picapes registrou 119.131 unidades produzidas, crescimento de 12%, e 28.656 veículos exportados, alta de 65%.

‌



A unidade é responsável pela produção de cinco modelos: Jeep Renegade, Compass, Commander, Fiat Toro e Ram Rampage.

Citroën/Divulgação Pedro Bicudo

O Polo Automotivo de Porto Real (RJ) enviou 15.719 unidades para o mercado de exportação, avanço de 122% em relação ao ano anterior. A produção somou 35.645 veículos, aumento de 60% no semestre. Em maio, a planta alcançou o marco de 1 milhão de veículos produzidos.

‌



