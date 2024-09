Toyota Corolla vendeu quase 10 vezes que BYD King em agosto: veja o ranking Honda Civic vendido apenas como híbrido perdeu espaço mas BYD Seal elétrico é destaque Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/09/2024 - 13h18 (Atualizado em 09/09/2024 - 13h24 ) ‌



A análise dos dados da Fenabrave mostra que o segmento de sedãs médios, feito por consumidores de perfil mais conservador, mudou bem pouco nos últimos meses. O Toyota Corolla segue soberano neste segmento com 3.515 unidades vendidas em agosto. O BYD King, que tinha a pretensão de ser o líder entre as opções híbridas, vendeu só 384 unidades no mês passado. O Nissan Sentra, que foi renovado recentemente, teve 485 unidades vendidas em agosto.

Com 254 unidades licenciadas, o Volkswagen Jetta ficou na quarta colocação, o que o deixou na frente do BYD Seal com 228 unidades contabilizadas no mês passado. Vale lembrar que o Seal é o único do ranking com motor elétrico, o que é um destaque. O sexto lugar ficou com o Honda Civic híbrido com 164 unidades comercializadas. O sétimo lugar ficou com o Mercedes-Benz CLA200 com 50 unidades emplacadas.

Já o Audi A5 ficou em oitavo lugar com 32 unidades vendidas e o A3 em nono com 26 unidades negociadas. Fecha o ranking o BMW 420i com 19 unidades comercializadas.

Lista dos sedãs médios mais vendidos do país em agosto de 2024

Toyota Corolla - 3.515 unidades Nissan Sentra - 485 unidades BYD King - 384 unidades Volkswagen Jetta - 254 unidades BYD Seal - 228 unidades Honda Civic - 164 unidades Mercedes-Benz CLA 200 - 50 unidades Audi A5 - 32 unidades Audi A3 - 26 unidades BMW 420i - 19 unidades