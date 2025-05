Veja os 10 SUVs médios mais vendidos do Brasil em 2025 Corolla Cross cresceu 29% nas vendas e superou Compass: BYD lidera entre modelos PHEV Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/05/2025 - 12h00 (Atualizado em 15/05/2025 - 12h00 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

As vendas de SUVs médios cresceram de forma substancial neste ano. Indo além dos modelos compactos, o consumidor brasileiro tem opções das grandes marcas e uma mudança em curso: a aceitação dos modelos híbridos e também plugin. No ranking de 2025 o Toyota Corolla a Cross é o grande vencedor e soma 19.242 unidades comercializadas superando o Jeep Compass que foi líder por oito anos consecutivos e acumula 17.299 unidades vendidas neste ano.

Em terceiro lugar vem o líder entre os eletrificados plugin que é a linha BYD Song que já teve 11.784 unidades vendidas. Bem mais abaixo ficou o Haval H6 que também tem versão híbrida pura mas aqui tem todas as versões somadas e acumula 7.745 unidades vendidas.

Em quinto lugar vem o principal modelo da Caoa Chery que é o Tiggo 7 e soma 8.383 unidades e teve o Taos na sequência com 6.688 unidades impulsionadas pelo preço reduzido na linha do Volkswagen.

Bem mais abaixo veio o Mitsubishi Eclipse Cross que cresceu nas vendas ainda que seja um produto lançado há seis anos e soma 2.598 unidades, Ford Territory veio logo após com 2.057 unidades, Honda ZR-V fique na lanterna com 780 unidades e o Toyota RAV4 some 851 unidades.

1 - Toyota Corolla Cross – 19.242

2 - Jeep Compass – 17.299

3 - BYD Song* – 11.784

4 - CAOA Chery Tiggo 7 – 8.383

5 - GWM Haval H6 – 7.745

6 - VW Taos – 6.688

7 - Mitsubishi Eclipse Cross – 2.598

8 - Ford Territory – 2.057

9 - Toyota RAV4 – 851

10 - Honda ZR-V – 780

