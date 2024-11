Adolescentes furtam animais silvestres ameaçados de extinção no litoral paulista; veja imagens

Um grupo de adolescentes foi flagrado furtando animais silvestres de parques municipais no litoral paulista, incluindo saguis, araras, papagaios e tucanos. Somente no mês de outubro, foram registrados 16 crimes desse tipo. As imagens mostram os suspeitos colocando os animais em sacos e mochilas. A polícia investiga se os crimes estão relacionados ao comércio ilegal de animais silvestres .