Afastamento do trabalho por incapacidade temporária aumenta 38,8% em 2024

O número de trabalhadores brasileiros afastados por incapacidade temporária registrou alta de 38,8% em 2024, na comparação com o ano anterior. O aumento representa 1 milhão de pessoas a mais para receber o benefício do antigo auxílio-doença.



Dores na coluna e hérnia de disco estão entre as principais causas de afastamento. Ainda assim, cada vez mais profissionais se ausentam do ambiente de trabalho por razões de saúde mental , como ansiedade e depressão.