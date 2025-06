Astronauta da Nasa registra imagens impressionantes de espetáculos naturais na órbita da Terra; veja

Imagens impressionantes do nosso planeta foram registradas pelo astronauta Jonny Kim, da Nasa , no início deste mês, direto da ISS ( Estação Espacial Internacional , no português), a uma altitude de 400 km em um vídeo de tirar o fôlego. Kim capturou um verdadeiro espetáculo: tempestades com raios iluminando as nuvens, cidades inteiras brilhando durante a noite, nascer e pôr do sol e até auroras boreais “verdes”.