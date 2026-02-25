Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Avó e neto escapam por um triz de queda de neve na Rússia

Mulher e criança estavam saindo de prédio e quase foram atingidas

Alerta Brasil|Do R7

  • Google News

Uma avó e seu neto passaram por um susto quando uma placa de neve desabou sobre a escada do prédio onde estavam. O incidente ocorreu na Rússia e foi capturado por câmeras de segurança. 


A mulher e a criança tinham acabado de sair do edifício quando a massa de neve caiu. Apesar das dificuldades para se locomover devido ao uso da bengala, a avó agiu rapidamente para proteger o neto com seu próprio corpo.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Rússia
  • inverno
  • alerta-brasil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.