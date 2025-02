Brasil registra 31 mortes e 162 mil casos prováveis de dengue em 2025; veja como se proteger

Desde o começo deste ano, o Brasil já registrou 31 mortes por dengue — 21 delas no estado de São Paulo — e mais de 160 mil casos prováveis da doença. Sem a ampla disponibilização da vacina contra a dengue para todos os brasileiros, é preciso utilizar outros meios para se proteger do vírus. Entre eles, a principal forma para prevenir a doença é o uso de repelente diário .

Segundo recomendação de médicos, o uso do produto deve ser feito a cada seis horas. Para crianças, há versões que permitem o uso a partir dos dois meses, mas é preciso checar a recomendação e a data de validade para o uso correto. Além disso, é recomendado que se use o repelente mesmo em casa e por cima do protetor solar.