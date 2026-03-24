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Confederação Nacional de Saúde alerta pacientes e familiares sobre novo tipo de fraude

Criminosos simulam entregas de exames para roubar dados bancários das vítimas

Alerta Brasil|Do R7

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Um novo tipo de golpe fez com que a CNSaúde (Confederação Nacional de Saúde) divulgasse orientações para alertar pacientes e familiares.

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