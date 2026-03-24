Confederação Nacional de Saúde alerta pacientes e familiares sobre novo tipo de fraude
Criminosos simulam entregas de exames para roubar dados bancários das vítimas
Um novo tipo de golpe fez com que a CNSaúde (Confederação Nacional de Saúde) divulgasse orientações para alertar pacientes e familiares.
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