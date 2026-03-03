Dados do IBGE: economia brasileira cresce 2,3% em 2025

O PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro registrou um crescimento de 0,1% no quarto trimestre de 2025, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A economia brasileira cresceu 2,3% no ano passado, com destaque para o setor agropecuário, seguido pelas atividades de serviços e pela indústria.



