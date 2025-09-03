Defesa de Bolsonaro sugere que documentos apresentados no processo são recortes: ‘Que prova é essa?'

Em meio à sustentação oral da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira (3), no segundo dia do julgamento pela suposta trama golpista após as eleições de 2022, o advogado Celso Sanchez Vilardi questionou os documentos da acusação contidos nos autos do processo: “Que prova é essa?”.



Segundo Vilardi, as evidências da denúncia são recortes de trechos de conversas de Whatsapp, documentos impressos e agendas localizadas em computadores. “Temos um conjunto de prova apreendida que ficou à disposição, por anos, da Polícia Federal, que tem efetivamente meios técnicos para saber conversa por palavra, por tema”, disse.