Bolsonaro não iria aos Estados Unidos e deixaria uma minuta de golpe na mesa, afirma defesa

Durante o segundo dia de julgamento do núcleo crucial da suposta trama golpista , o advogado de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro , Celso Vilardi, questionou o grau da denúncia feita pela PGR (Procuradoria-Geral do República) e da delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid .



Sobre a localização de uma minuta golpista no escritório de Bolsonaro no diretório do PL (Partido Liberal) em fevereiro de 2024, Vilardi defendeu que o ex-presidente só teria acesso ao documento por meio de uma mensagem com seu advogado após a divulgação da minuta por Cid.



“Chega a ser pueril imaginar que ele foi para os Estados Unidos , voltou e deixou uma minuta na mesa. Ele, na verdade, tem uma conversa entre cliente e advogado que foi mandando para ele”, completou.