Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Delegado de polícia persegue agressor a cavalo

Acusado teria ameaçado e perseguido ex-esposa por não aceitar fim do relacionamento

Alerta Brasil|Do R7

  • Google News

Um delegado de polícia perseguiu um suspeito a cavalo. O acusado de agredir a esposa por não aceitar o fim do relacionamento tentou fugir pelo campo a cavalo, mas o oficial conseguiu fazer a prisão.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • goias
  • violencia-domestica
  • policia-civil
  • alerta-brasil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.