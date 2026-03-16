Delegado de polícia persegue agressor a cavalo

Um delegado de polícia perseguiu um suspeito a cavalo. O acusado de agredir a esposa por não aceitar o fim do relacionamento tentou fugir pelo campo a cavalo, mas o oficial conseguiu fazer a prisão.



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