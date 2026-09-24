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TV aberta concentra mais da metade do consumo de vídeo no Brasil

Com uma audiência fiel, meio completou 76 anos nas casas dos brasileiros em setembro

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Há 76 anos, a TV aberta foi inaugurada no Brasil e, desde então, muito mudou. Mesmo em meio a novas tecnologias, o aparelho televisivo persistiu e conquistou o próprio lugar na cultura e economia brasileira.

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