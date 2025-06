Entenda se é possível a queda do regime iraniano e quais as possíveis consequências

Após a entrada dos Estados Unidos no conflito entre Israel e Irã, no último final de semana, o presidente Donald Trump falou, pela primeira vez, sobre a queda do regime dos aiatolás que governa o país persa desde 1979.



Trump escreveu em sua rede social que “não é politicamente correto falar em mudança de regime, mas se o atual regime é incapaz de fazer o Irã grande de novo, por que não?”, disse em referência ao próprio slogan “faça a América grande de novo”.





Conexão Record News desta segunda-feira (23), Vladimir Feijó, analista internacional e professor da UniArnaldo, afirma que é necessária uma série de fatores além de bombardeios internacionais para derrubar um governo. O professor ressalta que a única exceção é a Síria, com a queda de Bashar al-Assad em 2024. Em entrevista aodesta segunda-feira (23), Vladimir Feijó, analista internacional e professor da UniArnaldo, afirma que é necessária uma série de fatores além de bombardeios internacionais para derrubar um governo. O professor ressalta que a única exceção é a Síria, com a queda de Bashar al-Assad em 2024.





Feijó pontua que recursos de censura, como o bloqueio à internet, geram falta de informações entre os habitantes do Irã. Segundo ele, após um bombardeio a um país, parte da população tende a abrandar as queixas contra os governantes. Apesar disso, o especialista pondera que uma parcela dos cidadãos pode passar a apoiar a oposição, o que desencadearia um movimento interno maior.