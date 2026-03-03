França anuncia ampliação do arsenal nuclear

A França anunciou recentemente a ampliação de seu arsenal nuclear como parte de uma estratégia para reforçar sua defesa e a da União Europeia. Este movimento ocorre em meio às crescentes tensões internacionais envolvendo o Irã e outras potências nucleares.



