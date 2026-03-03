França anuncia ampliação do arsenal nuclear
Anúncio francês reflete preocupações com segurança global e defesa europeia
A França anunciou recentemente a ampliação de seu arsenal nuclear como parte de uma estratégia para reforçar sua defesa e a da União Europeia. Este movimento ocorre em meio às crescentes tensões internacionais envolvendo o Irã e outras potências nucleares.
Últimas
Operação dos EUA e Israel já matou 787 civis iranianos; especialista analisa
Entre as vítimas estão 176 crianças; número de feridos desde o começo do conflito passa de 970
Irã ataca embaixadas americanas na Arábia Saudita e no Kuwait
EUA recomendam que cidadãos americanos saiam de 14 países da região; Egito e Catar estão na lista
Dados do IBGE: economia brasileira cresce 2,3% em 2025
Resultado ficou abaixo do desempenho quando comparado ao ano anterior
Novos ataques são realizados na capital do Líbano
Conflito no Oriente Médio entra no quarto dia; mais de 780 civis iranianos morreram
Brasileiro que mora em Israel relata situação após ataques
Sirenes tocaram de noite e família foi para quarto de segurança; seis explosões foram ouvidas
Guerra entre EUA, Israel e Irã entra no terceiro dia
Guerra entre EUA, Israel e Irã entra no terceiro dia
Secretário de Defesa dos EUA fala sobre ataques ao Irã
Urgente: Ataques são realizados na capital do Líbano
Beirute sofre ataques em retaliação a ações do Hezbollah contra Israel
Chefe do Estado-Maior dos EUA detalha ataques ao Irã
Paquistão declara guerra aberta contra Afeganistão
Islamabade afirma que age contra grupo terrorista afegão; troca de tiros foi registrada
Animais escapam de propriedade e entram loja na Turquia
Animais derrubaram vários aparelhos
Passageiro é salvo após cair entre trem e plataforma na Índia
Idoso de 75 anos tentava embarcar no vagão em movimento e perdeu o equilíbrio
Zona da Mata mineira tem risco de mais alagamentos
Em Minas Gerais, já choveu em fevereiro o esperado para seis meses e há alerta de novos temporais