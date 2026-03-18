Governo anuncia medidas para ampliar fiscalização do frete

O governo brasileiro anunciou, nesta quarta-feira (18), um novo pacote de medidas para reforçar a fiscalização e punir empresas que não cumprem o preço mínimo do frete.



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