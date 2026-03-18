Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Governo anuncia medidas para ampliar fiscalização do frete

Tabela do piso mínimo e frete para caminhoneiros são os destaques

Alerta Brasil|Do R7

  • Google News

O governo brasileiro anunciou, nesta quarta-feira (18), um novo pacote de medidas para reforçar a fiscalização e punir empresas que não cumprem o preço mínimo do frete.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Transportes
  • renan-filho
  • governo-federal
  • alerta-brasil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.