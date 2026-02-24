Guerra na Ucrânia completa 4 anos nesta terça (24)

A guerra na Ucrânia completa quatro anos nesta terça-feira (24). Questões importantes continuam sem um consenso e não há previsão para um acordo de paz. Segundo as Nações Unidas, mais de 15 mil mortes foram registradas desde 2022 na Ucrânia.



