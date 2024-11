Homens com fuzis entram em padaria e saem sem paga no Rio; veja imagens

Moradores de comunidades da zona oeste do Rio de Janeiro se assustaram com o barulho de um tiroteio neste fim de semana. Milicianos e traficantes interromperam o trânsito, por conta de uma disputa territorial. Durante a semana, os criminosos sequestraram 11 ônibus para usar como barreira e limitar o acesso da Polícia Militar às comunidades. Em vídeo registrado pela câmera de segurança de uma padaria, é possível ver homens armados com fuzis pegando produtos e saindo sem pagar.