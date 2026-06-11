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Ladrão é mordido por jacaré ao entrar em lago nos EUA

Suspeito tenta escapar da polícia quando foi surpreendido pelo animal

Alerta Brasil|Do R7

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Um incidente inusitado ocorreu no sul da Louisiana, nos Estados Unidos. Durante uma tentativa de fuga de um suspeito pela polícia local, o homem pulou em um lago numa região pantanosa. No entanto, ele não esperava encontrar um jacaré faminto que acabou mordendo-o. O ataque do animal facilitou a captura do fugitivo pelas autoridades.

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