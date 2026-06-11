Ladrão é mordido por jacaré ao entrar em lago nos EUA
Suspeito tenta escapar da polícia quando foi surpreendido pelo animal
Um incidente inusitado ocorreu no sul da Louisiana, nos Estados Unidos. Durante uma tentativa de fuga de um suspeito pela polícia local, o homem pulou em um lago numa região pantanosa. No entanto, ele não esperava encontrar um jacaré faminto que acabou mordendo-o. O ataque do animal facilitou a captura do fugitivo pelas autoridades.
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