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Motorista provoca grave acidente e causa quatro mortes

Veículo bateu de frente com caminhão, que atingiu careta carregada com combustível

Alerta Brasil|Do R7

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Um carro tentou fazer uma ultrapassagem e provocou um grave acidente em Mato Grosso do Sul.

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