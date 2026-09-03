Músicos atravessam ruas alagadas para seguir com apresentação
Baterista aproveitou ocasião para mergulhar; Filipinas enfrentam chuvas constantes
Uma banda nas Filipinas decidiu atravessar a enchente para não deixar que as fortes chuvas interrompessem sua apresentação em um evento de aniversário.
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