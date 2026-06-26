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Oito milhões de pessoas são afetadas por tufão na Ásia

Japão retirou moradores de áreas de risco e emitiu alertas para enchentes e deslizamentos

Alerta Brasil|Do R7

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O tufão Mekkhala provocou fortes chuvas, evacuações em massa e paralisação de atividades no Japão e em Taiwan.

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