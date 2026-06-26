Oito milhões de pessoas são afetadas por tufão na Ásia
Japão retirou moradores de áreas de risco e emitiu alertas para enchentes e deslizamentos
O tufão Mekkhala provocou fortes chuvas, evacuações em massa e paralisação de atividades no Japão e em Taiwan.
Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!
Últimas
Vídeo mostra momentos de tensão em pouso de emergência após pane mecânica
Nove pessoas estavam a bordo; aeronave perdeu altitude logo após decolagem
Explosão de bueiro assusta população em cidade na Índia
Vítimas sofreram queimaduras; principal suspeita é de vazamento de gás inflamável
Enchentes arrastam casas e deixam três desaparecidos após tempestade na Índia
Nos últimos meses, eventos climáticos severos já causaram 89 mortes e 53 feridos no país
Imagens de satélites revelam antes e depois de terremoto na cidade de La Guaira
Classificada como zona de desastre, região foi a mais atingida pelos tremores na Venezuela na última quarta-feira (24)
Bebê é resgatado com vida em meio aos escombros após terremotos na Venezuela; veja
Criança foi entregue às equipes de resgate e recebeu os primeiros socorros médicos
Aquecedores necessitam de cuidados especiais e atenção
Cidadãos precisam ficar atentos quanto aos sinais do aparelho para não provocar acidentes
Brasil bate Escócia e garante primeiro lugar do grupo C
Vini Jr. e Matheus Cunha marcaram os gols da seleção
Califórnia é atingida pelo terremoto mais forte desde 1940
Abalo não tem relação com os tremores na Venezuela; há relatos de feridos
Tremores de magnitude 6,9 atinge Japão e é sentido em Tóquio
Segundo autoridades, não houve alerta de tsunami e nem registro de grandes danos ou feridos
Terremotos atingem Venezuela e deixam rastro de destruição
Dois tremores de grande magnitude foram registrados no país; abalos também foram sentidos no Brasil
Defesa Civil alerta para tempo instável em São Paulo
Várias cidades registram em um único dia volume de chuva esperado para o mês todo
Câmera flagra momento em que raio atinge carro durante temporal na China; veja
Apesar do susto, o motorista sobreviveu porque a energia se espalhou pela parte externa do veículo
Câmera flagra momento em que marquise de loja desaba e mata idoso na Tailândia
Vítima estava entrando no prédio quando a estrutura cedeu sobre ela
Lula assina adesão do RJ ao Propag e anuncia investimentos
Programa permite ampliação do prazo de pagamento das dívidas e redução dos encargos financeiros