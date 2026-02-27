Logo R7.com
Paquistão declara guerra aberta contra Afeganistão

Islamabade afirma que age contra grupo terrorista afegão; troca de tiros foi registrada

Alerta Brasil|Do R7

O Paquistão declarou guerra aberta contra o Afeganistão nesta sexta-feira (27). Novos ataques foram registrados. Ataques aéreos atingiram Cabul, a capital do Afeganistão, durante esta madrugada.

  • Afeganistão
  • Paquistão
  • guerra
  • oriente-medio

