Paquistão declara guerra aberta contra Afeganistão

O Paquistão declarou guerra aberta contra o Afeganistão nesta sexta-feira (27). Novos ataques foram registrados. Ataques aéreos atingiram Cabul, a capital do Afeganistão, durante esta madrugada.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!