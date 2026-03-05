Logo R7.com
Taxa de desemprego no Brasil fica estável em 5,4%

Dados, divulgados pelo IBGE, fazem parte do último trimestre, encerrado em janeiro

Alerta Brasil|Do R7

A taxa de desemprego no Brasil ficou estável e chegou a 5,4% no trimestre encerrado em janeiro. Cerca de 5,9 milhões pessoas não ocupam uma vaga de trabalho.

