Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Zona da Mata mineira tem risco de mais alagamentos

Em Minas Gerais, já choveu em fevereiro o esperado para seis meses e há alerta de novos temporais

Alerta Brasil|Do R7

  • Google News

Fevereiro se destacou em Juiz de Fora e regiões do Sudeste brasileiro pelas chuvas intensas. A cidade mineira registrou o maior volume de chuva dos últimos 65 anos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Chuvas
  • Minas Gerais
  • rio-de-janeiro-estado
  • sao-paulo-estado

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.