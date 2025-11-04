Logo R7.com
46 mil celulares foram roubados ou furtados neste ano em SP

Número abrange os meses de janeiro a setembro; quase 5.000 aparelhos foram recuperados

Conexão Record News|Do R7

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta terça-feira (4) uma quadrilha especializada em receptação de celulares roubados. A ação cumpriu 28 mandados de busca e apreensão e diversos mandados de prisão temporária em endereços da capital, Grande São Paulo e interior do estado.

