63% sabem que dieta e exercícios ajudam a emagrecer

Números recentes divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que mais de 60% da população brasileira está acima do peso. Além disso, uma pesquisa atual revelou que 63% dos entrevistados creem que, para mudar tal condição, dieta e exercícios físicos são o bastante.



