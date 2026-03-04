Logo R7.com
63% sabem que dieta e exercícios ajudam a emagrecer

Mais de 60% da população brasileira está acima do peso e 25% já têm quadro de obesidade

Conexão Record News|Do R7

Números recentes divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que mais de 60% da população brasileira está acima do peso. Além disso, uma pesquisa atual revelou que 63% dos entrevistados creem que, para mudar tal condição, dieta e exercícios físicos são o bastante.

