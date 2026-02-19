Logo R7.com
Acidentes de trânsito mais graves acontecem em pistas simples, aponta estudo

Pesquisa revela combinação entre infraestrutura precária, excesso de velocidade e colisões frontais

Conexão Record News|Do R7

Um estudo destacou que as pistas simples das rodovias federais brasileiras registraram o maior número de acidentes fatais.

