Ações governamentais devem acompanhar o financiamento do BNDES para o Fundo Clima, diz especialista

O BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou mais de R$ 10 bilhões para o Fundo Clima, com o objetivo de expandir projetos de fontes renováveis. O Fundo do Clima é considerado um dos principais planos no Brasil para a diminuição e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas .



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (21), Layla McClaskey, pesquisadora do núcleo avançado de transição energética da FGV Direito Rio, diz que “o financiamento governamental com relação a fontes renováveis deve vir acompanhado de outras ações governamentais integradas”.





Para que a medida seja efetiva, Layla destaca políticas fiscais estruturadas, tributação de subsídios verdes e atitudes que dirijam o mercado em prol do objetivo climático.