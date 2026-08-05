Ataque russo mata 17 pessoas e deixa mais de 40 feridos

Um recente ataque russo à Ucrânia resultou em 17 mortes e mais de 40 feridos. A Força Aérea Ucraniana informou que a Rússia lançou 24 mísseis balísticos sem interceptação pelas defesas locais. Além disso, foram disparados 115 drones russos, dos quais 90% foram abatidos pela defesa aérea da Ucrânia. Os ataques atingiram prédios residenciais e veículos.



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