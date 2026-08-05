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Benjamin Netanyahu discorda de plano dos EUA para Gaza

Premiê israelense afirmou que tropas não vão se retirar até que o Hamas se desarme totalmente

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O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou sua discordância em relação ao plano proposto pelos Estados Unidos para a Faixa de Gaza.

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