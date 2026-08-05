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Donald Trump volta a ameaçar Irã com ataques

Presidente exigiu reabertura do estreito de Ormuz e disse que negociações vão bem

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou retomar a ofensiva militar se o estreito de Ormuz não for reaberto.

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