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Tráfego marítimo em rotas do Golfo se mantém estável

Segundo dados de rastreamento, embarcações transitaram por Ormuz e estreito de Bab El-Mandeb

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Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira (5) devido à estabilidade no tráfego marítimo no Golfo. Veja a análise de Lier Ferreira.

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