Tráfego marítimo em rotas do Golfo se mantém estável

Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira (5) devido à estabilidade no tráfego marítimo no Golfo. Veja a análise de Lier Ferreira.



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