Agência internacional alerta para pior crise energética

O chefe da Agência Internacional de Energia alertou que o mundo enfrenta a pior crise energética já registrada devido aos conflitos envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Esta situação se agrava com os efeitos contínuos da guerra entre Rússia e Ucrânia.



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