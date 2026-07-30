Estados Unidos lançam nova onda de ataques contra o Irã

Os Estados Unidos lançaram uma nova série de ataques contra o Irã como resposta aos recentes bombardeios iranianos direcionados às forças norte-americanas. A ação ocorreu em várias regiões do sul do Irã e teve como alvo dezenas de instalações da Guarda Revolucionária Islâmica. Entre os locais atingidos estão centros de comando militar, instalações de mísseis e drones, além de capacidades marítimas. Três soldados iranianos morreram nos ataques.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!