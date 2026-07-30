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Estados Unidos lançam nova onda de ataques contra o Irã

Apesar da retomada da ofensiva, o Paquistão afirmou que países seguem com negociações

Conexão Record News|Do R7

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Os Estados Unidos lançaram uma nova série de ataques contra o Irã como resposta aos recentes bombardeios iranianos direcionados às forças norte-americanas. A ação ocorreu em várias regiões do sul do Irã e teve como alvo dezenas de instalações da Guarda Revolucionária Islâmica. Entre os locais atingidos estão centros de comando militar, instalações de mísseis e drones, além de capacidades marítimas. Três soldados iranianos morreram nos ataques.

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