UE deve investir na construção de sete gigafábricas de IA Ideia é diminuir distância de potências tecnológicas globais como China e EUA

Conexão Record News|Do R7 30/07/2026 - 19h40 (Atualizado em 30/07/2026 - 19h40 ) X (Twitter)

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