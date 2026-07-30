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UE deve investir na construção de sete gigafábricas de IA

Ideia é diminuir distância de potências tecnológicas globais como China e EUA

Conexão Record News|Do R7

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A União Europeia anunciou um investimento significativo de 10 bilhões de euros para a construção de sete gigafábricas dedicadas à inteligência artificial.




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