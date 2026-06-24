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Agência nuclear da ONU diz que deve inspecionar Irã em breve

Teerã indicou que o acesso às instalações continua condicionado a acordo final, que ainda possui divergências

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As negociações de paz entre Irã e Estados Unidos enfrentam dificuldades e o destino do programa nuclear iraniano ainda é incerto. Ainda assim, a AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) avalia inspecionar as instalações.

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