Agência nuclear da ONU diz que deve inspecionar Irã em breve

As negociações de paz entre Irã e Estados Unidos enfrentam dificuldades e o destino do programa nuclear iraniano ainda é incerto. Ainda assim, a AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) avalia inspecionar as instalações.



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