Alegações de Trump não têm respaldo em agência de inteligência

Presidente afirmou que Irã está trabalhando em mísseis que, em breve, poderiam atingir EUA

Conexão Record News|Do R7

Donald Trump afirmou que Teerã está desenvolvendo mísseis capazes de atingir os Estados Unidos em breve. O mestre em direito internacional Manuel Furriela comenta o assunto.

