Além de São Paulo e Minas: veja alerta de chuvas para outras regiões do Brasil

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de chuvas intensas até este sábado (22) em áreas de São Paulo e Minas Gerais. Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (21), Giovanni Dolif, meteorologista do Cemaden, aponta outros alertas, como para Fortaleza e moderado para Manaus. O meteorologista também destaca pontos de chuvas no Amazonas, Pará, Amapá e na faixa norte do Nordeste.