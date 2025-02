Chuvas devem ganhar força entre tarde e noite pelos próximos dias, em São Paulo

As fortes chuvas afetaram diversas cidades do Brasil, como São Paulo e Fortaleza, nesta terça-feira (18). Em entrevista ao Conexão Record News , Vitor Takao, meteorologista da Climatempo, detalha o cenário que será enfrentado no país até o fim desta semana.



Segundo o especialista, o calor extremo na capital paulista deve continuar nos próximos dias, gerando condições para temporais. “A expectativa, pelo menos até o fim de semana, é de que a chuva vá ganhando força entre o período da tarde e o período da noite”, aponta Takao. Nesta quarta-feira (19), há possibilidade de formação de alguns núcleos de chuva, mas com uma intensidade menor.



No Rio de Janeiro, onde a população também sofre com temperaturas recorde , pancadas de chuva são esperadas a partir de sexta-feira (21). Já na região Sul do país, os próximos dias devem ser marcados por temporais nos estados do Paraná e de Santa Catarina. A previsão para as regiões Norte e Nordeste não é diferente: muita chuva entre Amazonas, Rondônia e parte do estado do Pará, e em Fortaleza e São Luís.