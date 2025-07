Alemanha está aumentando investimentos bélicos na Ucrânia para suprir falta dos EUA, diz analista

O governo alemão anunciou que está estudando a compra do sistema de defesa aérea americano Patriot, para a Ucrânia . Segundo o jornal alemão Bild, Berlim fez uma proposta a Washington para adquirir dois sistemas e espera uma resposta do secretário de Defesa. O ministro de Defesa alemão vai visitar os Estados Unidos ainda este mês e o assunto deve ser abordado.



Kiev também tentou, porém, sem sucesso, adquirir o equipamento. Em abril, Volodymyr Zelensky disse estar disposto a comprar pelo menos dez unidades do sistema de defesa. No mês passado, Trump afirmou que iria avaliar a possibilidade do envio à Ucrânia.



Em conversa com o Conexão Record News desta sexta-feira (4), Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, explica que essa medida alemã ocorre porque o país é o segundo maior doador da Ucrânia na guerra, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. “Essa atitude acaba sendo uma forma de suprir essa ausência dos Estados Unidos em relação à doação desse sistema antiaéreo”, comenta o analista.



Pasquarelli frisa que essa política armamentista causa impactos na economia interna, por ser necessário tirar o dinheiro de outras áreas para investir no meio bélico e que o impacto dessas ações só será sentido no futuro.