Alertas sobre blitz nas redes sociais são ‘desserviço’, diz porta-voz da PRF-SP

A Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal vai até esta quarta-feira (4) nas estradas de todo o país, com o intuito de garantir a volta para casa após o feriado segura e tranquila aos cidadãos. Em entrevista ao Conexão Record News , o porta-voz da Polícia Rodoviária de São Paulo, Flávio Catarucci, explica como a ação funciona, mas que também depende das boas atitudes dos motoristas.



“O brasileiro se acostumou a seguir as regras de trânsito, não visando evitar acidentes, mas se livrar da fiscalização ”, afirma o porta-voz. Catarucci também detalhou como os avisos de fiscalização via redes sociais atrapalham o trabalho da PRF, fazendo um "desserviço", pois a publicação faz a pessoa somente evitar a operação policial, não o ato de imprudência.